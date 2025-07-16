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رعب في نبروه.. عاطل يعتدي على المارة بالسلاح والداخلية تكشف التفاصيل (فيديو وصور)

12:50 م الأربعاء 16 يوليو 2025
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كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على المارة وترويعهم باستخدام سلاح أبيض بأحد شوارع مركز نبروه.

تلقى مركز شرطة نبروه بلاغًا يوم 12 من الشهر الجاري، من شخصين يفيدان بتعرضهما للضرب وإحداث إصابتهما على يد شخص ووالده، وكلاهما مقيمان بدائرة المركز. تبين أن المعتدي الأول "عاطل"، وأن والده متهم بالاشتراك في الاعتداء.

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أفاد والد المعتدي بأن نجله يعاني من أمراض نفسية ويتلقى علاجًا بإحدى مراكز علاج الإدمان، كما أقر بتخلص نجله من السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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عاطل لمارة لسلاح نبروه لأجهزة الأمنية ديرية أمن الدقهلية
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