وكالات

وثّق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة ارتكاب جريمة مروّعة في المكسيك، حين أقدم شاب على إطلاق الرصاص على صديقته السابقة وقتلها أمام منزلها وسط صدمة المارة.

وبدأت الواقعة حين طالبت الضحية الشاب بالابتعاد عن منزلها والتوقف عن ملاحقتها، إلا أنه تجاهل طلبها واستمر في استفزازها، لترد عليه الفتاة بغضب وتنهال على سيارته ضربًا بعصا خشبية، مسببة أضرارًا بزجاج السيارة.

وفي لحظة مفاجئة، أشهر الجاني بندقية آلية كانت بحوزته، وأطلق منها عدة طلقات مباشرة تجاه الفتاة، لتسقط على الأرض غارقة في دمائها وتفارق الحياة على الفور وسط صراخ المارة.

وفرّ القاتل بسيارته من مسرح الجريمة، بينما حاول عدد من المواطنين ملاحقته دون جدوى، قبل أن تنجح قوات الشرطة المكسيكية لاحقًا في ضبطه وتوقيفه بعد تعقبه.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الجريمة بموجة من الغضب والاستنكار، مطالبين بإنزال أقصى العقوبات بحق الجاني، خاصة وأن الواقعة حدثت في وضح النهار وعلى مرأى من الناس، وتم توثيقها بالصوت والصورة.