القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يوثق سرقة سيدة مصوغات ذهبية من أحد المحال بالوراق.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجارى تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من عامل بأحد محال المصوغات يتهم سيدة بمغافلته وسرقة بعض المصوغات الذهبية من داخل المحل عمله.

بالفحص والتحري أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة لها معلومات جنائية مقيمة بدائرة قسم شرطة أول السلام وبحوزتها جزء من المسروقات.

بمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتصرفها فى باقى المسروقات بالبيع لدى عميلها سيئ النية (مالك محل مصوغات) تم ضبطه وبإرشاده تم ضبط باقى المسروقات المستولى عليها.