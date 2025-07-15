قرار جديد بشأن راقصة الساحل الشمالي في اتهامها بنشر الفسق والفجور

كتب- أحمد عادل:

قرر قاضي المعارضات، اليوم، تجديد حبس الراقصة "ليندا"، المعروفة إعلاميًا بـ"راقصة الساحل الشمالي"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء.

وكانت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، استمعت إلى أقوال الراقصة ليندا، المعروفة إعلاميًا بـ"راقصة الساحل الشمالي"، في التحقيقات الجارية بشأن اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء والتحريض على الرذيلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال جلسة التحقيق، نفت المتهمة الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أن المقاطع المصورة التي تنشرها عبر حساباتها المختلفة على السوشيال ميديا تندرج تحت بند "الفن الاستعراضي"، وليس الهدف منها إثارة الغرائز أو التحريض على سلوك غير أخلاقي.

وقالت "ليندا" أمام جهات التحقيق: "أنا بقدّم فن استعراضي، مش بقصد الإغراء ولا أي نوع من التحريض، وكل الفيديوهات هدفها الترفيه".

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة للإدارة العامة لمباحث الآداب قد ألقت القبض على المتهمة، عقب رصد تداول مقاطع مصورة لها تحتوي على مشاهد ولقطات اعتُبرت خادشة للحياء العام ومخالفة لقيم الأسرة والمجتمع.

وأفادت التحريات الأمنية بأن المتهمة تعمدت الظهور بملابس مثيرة، وممارسة حركات راقصة تحمل إيحاءات جنسية، وهو ما اعتبرته الجهات الأمنية تحريضًا صريحًا على الرذيلة، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.