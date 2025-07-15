مصدر أمني عن فيديو ترويج مخدرات بالقليوبية: قديم والمتهم توفى في 2022

القاهرة - مصراوي:

كشف مصدر أمني ملابسات مقطع فيديو متداول بصفحة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لشخص يروج مواد مخدرة بالقليوبية.

وقال المصدر إن الفيديو قديم سبق تداوله منذ عدة أعوام وتم فحصه فى حينه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، لافتا إلى أن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو "متوفى منذ عام 2022".

ويأتى ذلك فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من إختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات بإعادة نشر فيديوهات "قديمة" والادعاء بكونها حديثة لمحاولة إثارة البلبلة وهو ما يبرهن على حالة الإفلاس التى تمر بها الجماعة.