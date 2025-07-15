ابنة ربيع ياسين تستنجد بمباحث زايد: "طليقي ضربي وطرني وسرقني"

كتب - محمد شعبان:

تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي بلاغا حررته ابنة الكابتن ربيع ياسين تتهم فيه طليقها بالاعتداء عليها وسرقتها بالشيخ زايد.

ابنة نجم المنتخب والأهلي السابق حررت محضرًا بقسم ثان الشيخ زايد اتهمت فيه طليقها بالحضور إلى مسكنها وضربها وإجبارها على ترك الفيلا.

صاحبة البلاغ لم تكتف بذلك، اتهمت طليقها بالاستيلاء على مشغولات ذهبية -ذكرت عددها ومواصفاتها- ومبلغ مالي.

العميد محمد أمين رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر وجه ضباطه لفحص البلاغ للوقوف على ملابساته.