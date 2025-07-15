رفض 23 طعنًا على انتخابات مجلس الشيوخ

كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلسة مسائية اليوم الثلاثاء، برفض 6 طعون انتخابية، ليصل الإجمالي إلى 23 طعنًا تم رفضهم.

من جانبها قضت محكمة القضاء الإداري بالأقصر، برفض جميع الطعون المقدمة من ثلاثة مرشحين تم استبعادهم من خوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن دائرة محافظة الأقصر "نظام الفردي"، مؤكدة بذلك صحة الكشف المبدئي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما قضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية برفض طعني مرشحين تم استبعادهما من الكشوف المبدئية لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك لعدم استيفاء الشروط والأوراق اللازمة، وفي مقدمتها نتائج الكشف الطبي والتحاليل المطلوبة ضمن مستندات الترشح.

ومن المقرر أن تواصل المحكمة جلساتها العاجلة للفصل في الطعون على أن يُفتح الباب بعد ذلك للطعن على الأحكام الصادرة أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي تُعد أحكامها نهائية وباتة.