كتب- أحمد عادل:

حجزت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، الاستئناف المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان، على الحكم الصادر ضده بالسجن 15 عامًا، للحكم بجلسة 15 سبتمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار رأفت محمد ناجي وعضوية المستشارين تامر عبد السلام النفراوي ومحمد ممدوح هريدي.

وكانت محكمة الجنايات بدرجة أولى قد عاقبت المتهم بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت متهمًا ثانيًا في القضية ذاتها بالسجن 5 سنوات، وذلك في اتهامهما في قضية رشوة.

وجاء في أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين أنهم قاموا بإرساء عدد من المناقصات بلغت العشرات من ملايين الجنيهات على أشخاص آخرين، وذلك عن طريق استغلال نفوذهم ومناصبهم في عملهم بشركة مياه.

وضمت قائمة الاتهام في القضية كلا من "رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان سابقًا، وموظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، ومحاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، ومهندس مدني ومالك شركة سكاي للمقاولات، ومالك المكتب الدولي للتوريدات، ونائب مدير الشركة الدولية للصناعات".

وقد بينت التحقيقات أن المتهم الأول حصل على رشاوى بلغت 8 ملايين و50 ألف جنيه، بالإضافة إلى سيارة فارهة من طراز "أودي"، كما تسلم مبالغ الرشوة في 3 أماكن هي أمام دار القضاء العالي، وفي أحد البنوك الشهيرة، وأمام كافيه شهير في مصر الجديدة.

وكشفت التحقيقات عن وجود علاقة محرمة مع المتهمة السادسة في القضية، والتي قال عنها المتهم في التحقيقات إنه تزوجها عرفيًا.

ورصدت التحريات وجود 3 لقاءات تمت بين المتهم الأول والمتهمة السادسة داخل غرفة في فندق بأسوان، ولقاء آخر في القاهرة.

القضية متهم فيها "يحيى ع." 58 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، و"محمد س." 48 سنة، موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، و"عمرو م." 38 سنة، محاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، و"حاتم م." 32 سنة، مهندس مدني ومالك شركة سكاي للمقاولات، و"علاء الدين م." 46 سنة، مالك المكتب الدولي للتوريدات، و"رندا ج." 40 سنة، نائب مدير الشركة الدولية للصناعات.

فيما تم تقاضي المبالغ على سبيل الرشوة لتسهيل إجراءات إسناد مناقصات أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادها بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن.

وقد أخذ المتهم الأول مبلغ الرشوة على دفعات بلقاءات جمعت المتهمين بمحافظة القاهرة، بدءًا بلقاء أمام دار القضاء العالي بمنطقة وسط البلد باعتباره مكانًا لن يتم الشك بأمره وبعيدا عن الشبهات، ولقاء آخر بأحد البنوك، ولقاء ثالث أمام أحد الكافيهات الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة.

كذلك، تضمنت الرشوة أخذ المتهمة السادسة سيارة من طراز "أودي" بتاريخ 17 سبتمبر 2023، والتي بلغت قيمتها مليون و100 ألف جنيه من ضمن وقائع الرشوة.