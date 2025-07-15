الداخلية تكشف حقيقة فيديو ارتكاب وقائع سرقة بواسطة دراجة نارية
كتب- علاء عمران:
كشف ملابسات مقطع فيديو مدعوم بتعليق صوتي تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي؛ تضمن تحذير ناشر المقطع من شخصين يستقلان دراجة نارية لتغطيتهما لوحاتها المعدنية بكيس بلاستيكي حال سيرهما بالقاهرة خشية ارتكابهما وقائع سرقة باستخدام الدراجة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية ومستقلاها (موظف ، عامل – مقيمان بنطاق محافظة الجيزة).
وبمناقشتهما قرر قائدها بقيامه بترك الكيس المشار إليه على اللوحات المعدنية الخاصة بالدراجة سهواً حال قيامه بتنظيفها.
تم التحفظ على الدراجة النارية وإتخاذ الإجراءات القانونية.
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