سماع دوي انفجار داخل محطة وقود برمسيس.. ومصدر يكشف التفاصيل

كتب- محمد الصاوي:

سُمع اليوم الثلاثاء دوي انفجار داخل محطة وقود بشارع رمسيس في وسط القاهرة، ما أثار حالة من الفزع بين المواطنين.

وكشف مصدر أمني أن الانفجار ناتج عن تسرب غازي من جهاز شحن الغاز الطبيعي للسيارات داخل المحطة، بسبب زيادة ضغط الغاز وارتفاع درجات الحرارة، مما أدى إلى دوي صوت قوي دون اشتعال حريق.

وأوضح المصدر أنه تم غلق مصدر الغاز على الفور بواسطة شركة الغاز المختصة، وجارٍ حاليًا تنفيذ أعمال الصيانة بالموقع.

وكثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها بالمكان لتأمين محيط المحطة ومتابعة الموقف لحظة بلحظة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية حيال الواقعة.