رئيس محكمة النقض يستقبل وكيل مجلس النواب والأمين العام لتقديم التهنئة

كتب- أحمد أبو النجا:

استقبل القاضي عاصم الغايش – رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى – اليوم بمكتبه بديوان محكمة النقض، السيد المستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، والسيد المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب؛ وذلك لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيسًا لمحكمة النقض ورئيسًا لمجلس القضاء الأعلى.

جاء ذلك بحضور القاضي محمد عبد العال، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي عابد راشد، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي محمد حسن عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس إدارة العلاقات الدولية، والقاضي أحمد رفعت، نائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والقاضي خالد فاروق، نائب رئيس محكمة النقض، ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام.

خلال الزيارة، أعرب المستشاران أحمد سعد وأحمد مناع عن خالص التهاني والتمنيات بالتوفيق والسداد للقاضي عاصم الغايش في مهامه الجديدة، مؤكدَين الدور المحوري لمحكمة النقض في إرساء مبادئ العدالة وتوحيد المبادئ القانونية.

من جانبه، أعرب القاضي عاصم الغايش عن اعتزازه بهذه الزيارة الكريمة، مثمنًا الدور الوطني الذي يضطلع به مجلس النواب في ترسيخ دعائم الديمقراطية وتعزيز دولة القانون، عبر ما يقدمه من تشريعات رصينة تُسهم في بناء وعي وطني بمسؤوليات المرحلة ومتطلباتها، وتحقيق الاستقرار والعدالة المجتمعية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان عمق العلاقات بين المؤسستين، ودورهما المتكامل في إرساء دعائم الدولة الوطنية، وسيادة القانون، دعمًا لمسيرة التقدم نحو "الجمهورية الجديدة".