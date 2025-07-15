كتب ـ رمضان يونس:

أمام إحدى مدارس الثانوية العامة بحي شبرا الخيمة، كانت البهجة تعلو وجوه طلاب الصف الثالث الثانوي بانتهاء ماراثون الامتحانات التي دامت قرابة شهر، احتفالات الأهالي بالطلاب كانت تعم الشوارع فرحًا، لكن صرخة طالب قلبت الأمور رأسا على عقب.

على حافة رصيف الطريق وقف "طه" (طالب الصف الثالث الثانوي علمي)، كغيره يلتقط صورًا تذكارية في جمع بهيج مع أصدقائه، دون أي داعٍ تفاجئ طالب العلمي، بصديقه الذي رفض أن يعطيه إجابات الامتحان داخل اللجنة "غش"، وآخرين يعتدون عليه بوحشية: "مسكوا وشرحوا بالمطاوي عشان رفض يغشش زميله". وفق شقيق الطالب في تصريحات لمصراوي.

بدأت حكاية "طه" المأساوية مع زميله "سيف" في السابع من يوليو، حين خرج من امتحان مادة الكيمياء بعدما رفض أن يعطيه إجابات الامتحان خشية ضبطهما من قبل المراقبين في حالة غش داخل اللجنة: "أخويا مش هغشّش عشان متتسحبش مني الورقة وأشيل المادة، لكن سيف اعتبر ده إهانة وبدأ يلومه بعد الامتحان".

رفض "طه" الغش، كان بمثابة بداية العداوة مع "سيف" أعد العدة، سلاحًا أبيض "مطواة" لتنفيذ ما خططه لتأديب "طه"، كما زعم "كان قاله ياعم متزعلش مني على اللي هيحصل"، تربص به في أخر انعقاد امتحان، وما أن خرج "طه" من اللجنة، كاله طعنة نافذة أسفل الإبط الأيسر كاد يُنهي حياته في الحال، من ثم لاحقه آخرين بضربات في الرأس والجسد بأسلحة بيضاء، أصيب على إثرها الطالب بكسر في الجمجمة وقطع في اليد استدعى لتدخل جراحي في إحدى المستشفيات.

لم ينجو زميلي "طه" من المعاناة، حينما تدخلا لإنقاذ صديقهما من بطش زميلهم "سيف" وأعوانه الخمسة، لاحقوهما بوابل طعنات في الجسد إحداهما أصيب طعنة نافذة في الظهر والآخر في الفخذ "في اثنين من أصدقاء طه كانوا ماشيين معاه ولما شافوا بيتضرب راحوا يدافعوا عنه اطعنوا هما كمان وكل واحد مصاب بـ 10 غرز في الظهر".

معاناة "طه" لم تنتهي عن هذا الحد، داخل مستشفى ناصر بشبرا، يكابد طالب الثانوية العامة الذي يأمل أن يكون طبيبًا، الموت في غرفة العناية المركزة، نتيجة تدهور حالته الصحية، عقب رحلة تنقل بين المستشفيات دامت أيام، وبعد إجراء تدخل جراحي جراء إصابته بطعنة نافذة بجوار القلب "أخويا لحد الصبح كان بيتكلم دلوقتي فقد النطق وحالته بتسوء يوم عن يوم".

كل ما ترجو أسرة طالب الثانوية العامة "طه" هو تحقيق العدالة وسرعة القبض على زميله ومن عاونوا على ارتكاب الجريمة "كل مشكلته أنه هو رفض يغشش زميله راح جاب بلطجية وجاي يضرب قدام المدرسة وكان عايز يقتله ..ده كله ليه".