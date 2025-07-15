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25 صورة توثق لحظة اقتحام أتوبيس نقل لمعرض سيارات في القاهرة

12:44 ص الثلاثاء 15 يوليه 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    أتوبيس نقل يهشم عدة سيارات أمام معرض بالقاهرة
  • عرض 25 صورة
    أتوبيس نقل يهشم عدة سيارات أمام معرض بالقاهرة
  • عرض 25 صورة
    أتوبيس نقل يهشم عدة سيارات أمام معرض بالقاهرة
  • عرض 25 صورة
    أتوبيس نقل يهشم عدة سيارات أمام معرض بالقاهرة
  • عرض 25 صورة
    أتوبيس نقل يهشم عدة سيارات أمام معرض بالقاهرة
  • عرض 25 صورة
    أتوبيس نقل يهشم عدة سيارات أمام معرض بالقاهرة
  • عرض 25 صورة
    أتوبيس نقل يهشم عدة سيارات أمام معرض بالقاهرة
  • عرض 25 صورة
    أتوبيس نقل يهشم عدة سيارات أمام معرض بالقاهرة
  • عرض 25 صورة
    أتوبيس نقل يهشم عدة سيارات أمام معرض بالقاهرة
  • عرض 25 صورة
    أتوبيس نقل يهشم عدة سيارات أمام معرض بالقاهرة
  • عرض 25 صورة
    أتوبيس نقل يهشم عدة سيارات أمام معرض بالقاهرة
  • عرض 25 صورة
    أتوبيس نقل يهشم عدة سيارات أمام معرض بالقاهرة
  • عرض 25 صورة
    أتوبيس نقل يهشم عدة سيارات أمام معرض بالقاهرة
  • عرض 25 صورة
    أتوبيس نقل يهشم عدة سيارات أمام معرض بالقاهرة
  • عرض 25 صورة
    أتوبيس نقل يهشم عدة سيارات أمام معرض بالقاهرة
  • عرض 25 صورة
    أتوبيس نقل يهشم عدة سيارات أمام معرض بالقاهرة
  • عرض 25 صورة
    أتوبيس نقل يهشم عدة سيارات أمام معرض بالقاهرة
  • عرض 25 صورة
    أتوبيس نقل يهشم عدة سيارات أمام معرض بالقاهرة
  • عرض 25 صورة
    أتوبيس نقل يهشم عدة سيارات أمام معرض بالقاهرة
  • عرض 25 صورة
    أتوبيس نقل يهشم عدة سيارات أمام معرض بالقاهرة
  • عرض 25 صورة
    أتوبيس نقل يهشم عدة سيارات أمام معرض بالقاهرة
  • عرض 25 صورة
    أتوبيس نقل يهشم عدة سيارات أمام معرض بالقاهرة
  • عرض 25 صورة
    أتوبيس نقل يهشم عدة سيارات أمام معرض بالقاهرة
  • عرض 25 صورة
    أتوبيس نقل يهشم عدة سيارات أمام معرض بالقاهرة
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كتب- أحمد عادل:

شهدت منطقة حدائق القبة بالقاهرة، حادث تصادم مروع، بعدما أطاح أتوبيس تابع لإحدى شركات النقل الجماعي بعدد كبير من السيارات المعروضة أمام أحد المعارض، بسبب السرعة الزائدة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كاميرات المراقبة يوثق لحظة التصادم، حيث ظهر الأتوبيس وهو يسير بسرعة جنونية، وفقد قائد الأتوبيس السيطرة عليه.

وظهر بمقطع الفيديو، انحراف الأتوبيس بشكل مفاجئ عن الطريق، واصطدامه بالسيارات المتوقفة أمام المعرض، ما أدى إلى تضررها بشكل كبير، دون وقوع أي إصابات بشرية.

كما ظهر في الفيديو أحد شهود العيان على الحادث، وهو يؤكد أن سائق الأتوبيس لم يكن يحمل رخصة قيادة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق الأتوبيس المتسبب في الحادث.

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