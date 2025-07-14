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"أنا شهاب من الجمعية"| محامي المجني عليه يكشف التفاصيل.. وحقيقة التنازل عن القضية

11:58 م الإثنين 14 يوليه 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    شهاب سائق توك توك يهدد مواطن
  • عرض 9 صورة
    شهاب سائق توك توك يهدد مواطن
  • عرض 9 صورة
    شهاب سائق توك توك يهدد مواطن
  • عرض 9 صورة
    شهاب سائق توك توك يهدد مواطن
  • عرض 9 صورة
    شهاب سائق توك توك يهدد مواطن
  • عرض 9 صورة
    شهاب سائق توك توك يهدد مواطن
  • عرض 9 صورة
    شهاب سائق توك توك يهدد مواطن
  • عرض 9 صورة
    شهاب سائق توك توك يهدد مواطن
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كتب- أحمد عادل:
كشف هاني محمد، محامي الدكتور محمد عبد الجواد، المجني عليه في واقعة "شهاب من الجمعية" المرتبطة بفيديو التوكتوك الشهير على طريق الأوتوستراد، تفاصيل الواقعة.

وأوضح المحامي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، المتهم كان يقود التوكتوك بسرعة جنونية و بأسلوب استعراضي، متجاوزًا السيارات بطريقة خطرة تُعرف بـ"الغرز"، ما تسبب في احتكاكه بسيارة المجني عليه، أثناء سيره على طريق الأوتوستراد.

وأضاف أن سائق سيارة ملاكي أخرى كان يرافق أسرته، أوقف "شهاب" على الطريق، وفي تلك الأثناء وصل المجني عليه لمعاتبته على قيادته المتهورة التي عرّضت حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأشار المحامي إلى أن موكله بدأ في توثيق الواقعة باستخدام هاتفه المحمول، بعد أن تلفظ المتهم بألفاظ نابية، واستل أداة حادة (مفك) كانت بحوزته مهددًا بها الحاضرين.

كما نفى محامي المجني عليه ما أثير من جانب أسرة المتهم بشأن كون الفيديو "مجتزأ"، مؤكدًا أن موكله لجأ للتصوير كوسيلة حماية، وأرسل المقطع لإحدى الصفحات التي اعتقد تبعيتها لوزارة الداخلية، قبل أن يفاجأ بانتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يكن غرضه التريند.

واستطرد أن النيابة العامة استمعت لأقوال المجني عليه، ولا يوجد نية للتنازل في الوقت الحالي.

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