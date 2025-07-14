فيديو كشف خطأه القاتل.. ابن يورط والده مع مباحث بني سويف
القاهرة - مصراوي:
كشفت تحريات مباحث قسم شرطة بني سويف الجديدة ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيادة طفل سيارة ملاكى بدون لوحة معدنية أمامية؛ معرضًا حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد السيارة وضبط قائدها (طالب 14 سنة - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.
بمناقشة والده "مالك السيارة" أقر بأن ابنه أخذ السيارة دون علمه، وأن اللوحة الأمامية متواجدة داخل السيارة؛ بسبب كسر بالاكصدام الأمامى.
تحفظت الشرطة على السيارة واتخذت الإجراءات القانونية حيال قائدها ومالكها.
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