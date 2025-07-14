إعلان

فيديو كشف خطأه القاتل.. ابن يورط والده مع مباحث بني سويف

09:35 م الإثنين 14 يوليو 2025

طفل يقود سيارة والده

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات مباحث قسم شرطة بني سويف الجديدة ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيادة طفل سيارة ملاكى بدون لوحة معدنية أمامية؛ معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد السيارة وضبط قائدها (طالب 14 سنة - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

بمناقشة والده "مالك السيارة" أقر بأن ابنه أخذ السيارة دون علمه، وأن اللوحة الأمامية متواجدة داخل السيارة؛ بسبب كسر بالاكصدام الأمامى.

تحفظت الشرطة على السيارة واتخذت الإجراءات القانونية حيال قائدها ومالكها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طفل يقود سيارة فيديو بني سويف الداخلية الشرطة لوحة معدنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الدكتور سعد الهلالي مع مجدي الجلاد.. فتنة الحجاب والخلع وعصمة المرأة.. ويرد على توفيق عكاشة