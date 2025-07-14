ضبط طالب يستعرض بسيارته وسائق نقل يسير عكس الاتجاه

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن سير قائد سيارة ملاكى برعونة وتجاوز السيارات بسرعة عالية بدائرة قسم شرطة ثان العبور بالقليوبية، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (طالب – مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بهدف الاستعراض وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

في سياق متصل، ألقت قوات الشرطة القبض على سائق سيارة نصف نقل تابعة لإحدى الشركات ظهر في فيديو يسير عكس الاتجاه بأحد الشوارع بمنطقة غمرة بالقاهرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لاختصار الطريق، وجرى التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.