كابل ضغط عالي يصعق شخصين أعلى سطح منزل بالمرج

كتب - محمد شعبان:

أصيب شخصان صعقا بالكهرباء أسفل الطريق الدائري شمال القاهرة، الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بسقوط كابل كهرباء ضغط عالى على سطح منزل بالمرج الجديدة.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص سقوط كابل ضغط عالى على سطح منزل مكون من 4 طوابق أسفل الدائري تحديدا الاتجاه القادم من المرج.

أسفر عن الحادث سقوط مصابين اثنين صعقتها الكهربائي ونقلا إلى مستشفى السلام للعلاج، وتحرر المحضر اللازم.

في سياق آخر، أصيبت سائحة روسية بحالة إغماء وآخر أردني بجرح قطعي أعلى الحاجب داخل المنطقة الأثرية بالهرم، وخضعا للإسعافات الأولية دون التوجه للمستشفى.