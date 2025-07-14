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حريق داخل عيادات الجلدية بجوار مستشفى الصدر بالعمرانية

06:58 م الإثنين 14 يوليه 2025

حريق بجوار مستشفى الصدر بالعمرانية

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كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل عيادات طبية بجوار مستشفى الصدر بالعمرانية اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان من داخل المستشفى.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء، وتبين بالفحص اشتعال النيران داخل عيادات الجلدية بجوار مستشفى الصدر الواقعة بشارع الثلاثيني.

وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران دون خسائر في الأرواح.

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حريق مستشفى الصدر العمرانية الجيزة عيادات الجلدية الحماية المدنية
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