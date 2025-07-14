كواليس سرقة فيلا خبيرة إتيكيت شهيرة في أكتوبر

كتب - محمد شعبان:

لم يدخر ضباط البحث الجنائي بالجيزة الجهد لكشف ملابسات سرقة فيلا خبيرة إتيكيت ومقدمة برنامج بإحدي القنوات الفضائية، وتبين أن خادمتها وراء ارتكاب الواقعة.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا من نائبه بورود بلاغ عبر غرفة عمليات النجدة من سيدة اكتشفت سرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من مسكنها بمدينة السادس من أكتوبر.

فريق بحث ترأسه مدير المباحث الجنائية شارك فيه العميد محمد أمين رئيس القطاع عمل على فحص العاملين والمترددين على الفيلا. أصابع الاتهام أشارت إلى أن الجاني ليس غريبًا، فطريقة الدخول شرعية مع عدم وجود بعثرة في محتويات المسكن.

جهود البحث والتحري توصلت إلى تورط الخادمة وأنها استغلت عملها لدى الشاكية واستولت على مبلغ مالي (عملات محلية - أجنبية) ومشغولات ذهبية وأمكن ضبطها لمناقشتها وإعادة المسروقات.