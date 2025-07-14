ضبط عامل ارتكب فعلا خادشا للحياء في القنطرة

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من افتراش بائعى الفاكهة طريق (الإسماعيلية / القاهرة) الصحرواى لعرض منتجاتهم معرضين حياتهم والمواطنين للخطر وارتكاب أحدهم فعل خادش للحياء العام حال تصويره.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عامل مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.