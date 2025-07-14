كتب- محمود الشوربجي:

بعد نحو ثلاث سنوات من ارتكاب جريمة قتل راح ضحيتها مواطن خليجي داخل إحدى المزارع بمنطقة إمبابة في الجيزة، نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة في كشف غموض الواقعة التي تعود إلى عام 2023.

جهود رجال الأمن نجحت في فك لغز اختفاء الضحية، بعد أن تبين أنه قُتل ودُفن داخل مزرعة في منطقة إمبابة، على يد صاحب كشك سجائر كان على معرفة سابقة به.

بداية البلاغ

تفاصيل القضية تعود إلى بلاغ تلقته أجهزة الأمن من أسرة المواطن الخليجي، يفيد باختفائه المفاجئ في مصر، حيث كان يتردد على البلاد منذ عام 2015، وانقطعت أخباره تمامًا منذ عام 2023، مع إغلاق هاتفه المحمول وعدم توافر أي معلومات عن مكان وجوده.

على الفور، شكّلت مديرية أمن الجيزة فريق بحث موسّعًا لتتبع خيوط القضية، خاصة أن الضحية لم يكن مقيمًا دائمًا، بل يزور مصر بشكل متقطع، مما صعّب من تحديد مسار تحركاته الأخيرة.

صداقة تحولت إلى فخ

التحريات كشفت أن الضحية، الذي يحمل جنسية خليجية، كان قد ارتبط بعلاقة صداقة مع فتاة من منطقة إمبابة منذ نحو 10 سنوات، ومن خلالها تعرف على المتهم، صاحب كشك سجائر في المنطقة ذاتها.

ومع مرور الوقت، توطدت العلاقة بين الضحية والمتهم، حتى عرض الأخير عليه فكرة الشراكة في مشروع لتسمين العجول داخل مزرعة تقع في قلب إمبابة.

وافق الضحية على الشراكة، بل سلّم المتهم بطاقته البنكية (الفيزا) ورقمها السري، ليتمكن من سحب الأموال اللازمة لتمويل المشروع، في خطوة عبّر من خلالها عن ثقته الكاملة في صديقه.

وفقًا لما توصلت إليه التحقيقات، اصطحب المتهم الضحية إلى المزرعة لمعاينة المشروع، وهناك باغته بعدة ضربات قاتلة باستخدام آلة حادة، أردته قتيلًا على الفور. ثم قام بدفن جثمانه داخل المزرعة، واستولى على أمواله وهاتفه المحمول، في جريمة خطط لها بعناية واستغل فيها العلاقة الوثيقة بينه وبين الضحية.

فك اللغز والقبض على المتهم

بعد شهور طويلة من التحري، نجحت الأجهزة الأمنية في تتبع آخر المعاملات البنكية والهاتفية للضحية، مما قادها إلى تحديد هوية المتهم.

وبضبطه، أقر بجريمته كاملة، واعترف بتنفيذ القتل بدافع السرقة.

وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع فتح ملف القضية بالكامل لكشف أي تفاصيل أو شركاء محتملين.