كتب- أحمد أبو النجا:

وقع المستشار محمد حسن عبد اللطيف – نائب رئيس محكمة النقض، رئيس إدارة العلاقات الدولية ولجنة التطوير بالمحكمة، والمستشار وليد عناني – الأمين العام المساعد لشؤون التحول الرقمي والعلاقات العامة والمراسم بهيئة قضايا الدولة، بروتوكول تعاون مشترك يتيح لأعضاء الهيئة استخدام الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض من خلال حسابات شخصية.

جاء ذلك في إطار حرص محكمة النقض وهيئة قضايا الدولة على تيسير سبل البحث والمعرفة القانونية لأعضاء الهيئة، وتسهيل استخدام الخدمات الإلكترونية لموقع محكمة النقض بعد تطويره، بما يتضمنه من مجموعات الأحكام، المبادئ، الفتاوى، الآراء والأبحاث القانونية منذ تأسيس المحكمة وحتى الآن، سواء المنشورة أو غير المنشورة، فضلًا عن التحديث اليومي للتشريعات والأحكام الصادرة عن مختلف دوائر المحكمة؛

أُبرم البروتوكول تحت رعاية المستشار الجليل عاصم الغايش – رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار الدكتور الجليل حسين مدكور – رئيس هيئة قضايا الدولة.

وصرّح المستشار خالد فاروق – نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلامي لرئيس المحكمة، أن البروتوكول يأتي ضمن خطة التطوير الرقمي الهادفة إلى دعم التواصل المؤسسي وتيسير الوصول إلى المصادر القانونية الموثوقة.