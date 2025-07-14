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مصرع شاب في تصادم دراجة نارية مع سيارة بالقليوبية

03:05 م الإثنين 14 يوليو 2025

جثة - أرشفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شاب مصرعه، اليوم الإثنين، في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة على طريق شبين القناطر – الطبالين دائرة مركز شبين القناطر في محافظة القليوبية.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، والتحفظ على الدراجة والسيارة وقائدها، وتحرر محضر بالحادث وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة على طريق شبين القناطر – الطبالين ووجود متوفي.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان الحادث، وتبين من المعاينة وقوع حادث تصادم دراجة وسيارة ووفاة قائد الدراجة النارية، ويُدعى "شعبان ع م" 23 سنة، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

وصرحت بدفن جثة المتوفى والتحفظ على السيارة وقائدها والدراجة النارية.

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مصرع شاب تصادم دراجة نارية القليوبية شبين القناطر
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