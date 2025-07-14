كتب- أحمد أبو النجا:

استقبل القاضي عاصم الغايش – رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى – اليوم بمكتبه بديوان محكمة النقض، الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف – وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيسًا لمحكمة النقض ورئيسًا لمجلس القضاء الأعلى.

وقد رافق الوزير وفدٌ رفيع المستوى ضم كلًّا من: المستشار جلال عبد العاطي، المستشار القانوني للوزير، والدكتور أسامة رسلان، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الأوقاف.

جاء ذلك بحضور: القاضي محمد عبد العال، النائب الأول لرئيس محكمة النقض – عضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي عابد راشد، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض – عضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي معتز مبروك، مدير نيابة النقض، والقاضي خالد صالح، نائب رئيس محكمة النقض، والقاضي محمد حسن عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس إدارة العلاقات الدولية، والقاضي أحمد رفعت، نائب رئيس محكمة النقض، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والقاضي خالد فاروق، نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام.

وقد أعرب فضيلة الوزير خلال اللقاء عن خالص تمنياته للقاضي عاصم الغايش بالتوفيق والسداد في أداء رسالته السامية، مؤكدًا الدور الوطني الذي تضطلع به محكمة النقض في ترسيخ مبادئ العدالة.

من جانبه، أعرب القاضي عاصم الغايش عن اعتزازه بهذه الزيارة الكريمة، مشيدًا بالدور المستنير الذي تقوم به وزارة الأوقاف في نشر ثقافة الاعتدال والوعي الديني الصحيح، وما تبذله من جهود في دعم استقرار المجتمع.