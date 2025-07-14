"شرب حشيش وخلص عليها".. كيف أنهى عاطل حياة زوجته في المقطم؟



كتب- أحمد عادل:

تعاطي "محمد. ص"، سيجارة الحشيش داخل مسكنه في حي الأسمرات بمنطقة المقطم، وهيأ له خياله عن وجود علاقة بين زوجته وأحد الأشخاص، إذ قرر معاقبتها على فعلتها التي لم ترتكبها قط، وعذبها لمدة قاربت الـ4 ساعات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

دخن "محمد" مخدر الحشيش، إذ صرخ على زوجته "منه الله. أ"، التي حضرت أمامه على الفور، وأمرها بخلع ملابساها فورًا، وبدون نقاش وما أن رفضت طلبه وصاحت عليه تعدى عليها بالضرب بالإيدي.

كال الزوج المتهم لزوجته عدة ضربات، ومن ثم جردها من ملابسها عنوة، وكبل يدها وقدمها في كرسي وبدأ يضربها بـ"سلك كهربائي"، ويصورها بهاتفه، ويطالبها بالاعتراف بعلاقتها الغير شرعية مع أحد الأشخاص، إلا أن الزوجة تمسكت بالإنكار حتى خارت قواها وفقدت وعيها.

يختبئ نجل المجني عليها -8 سنوات- خلف الحائط يسرق النظرات إلى والدته التي فقدت وعيها وتسيل الدماء من أجزاء متفرقة بجسدها، وبعد أن شاهده والده أخبره أنها تستحق ما حدث لها نتيجة أفعالها المشينة وعلاقتها الغير شرعية.

ترك الزوج زوجته تنزف لعدة ساعات، وما أن عاد إليها وجدها دون حراك، إذ قام بمهاتفة صديقه وطالبه بإحضارة سيارة إسعاف لنجدة زوجته، وبعد أن حضروا قرر المسعفون وفاة المجني عليها متأثرة بإصابتها.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الزوج، وأقر بارتكابه بالواقعة لشكه في سلوك زوجته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أحالت النيابة العامة، المتهم إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه بقتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.