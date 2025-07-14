كتب ـ محمد الصاوي:

أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن ما تم تداوله بعدد من المواقع الإخبارية بشأن تشكك زوجة برلماني سابق في ملابسات وفاة زوجها بالمنوفية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأثنين، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 يونيو الماضي تبلغ لمركز شرطة تلا بالمنوفية بوفاة المواطن المذكور وبجثمانه آثار جروح نافذة.. بالانتقال وسؤال نجلى عمومته قررا أن المذكور يقيم بمفرده بمسكنه في الفترة الحالية ، ولعدم استجابته لاتصالاتهما قاما بالتوجه لمسكنه وكسرا باب الشقة بالاستعانة بأحد النجارين ، حيث اكتشفا وفاته وبجواره أداة تستخدم في إعداد الطعام "مقوار معدني" ورجحا انتحاره لسوء حالته النفسية ولم يتهما أو يشتبها في وفاته جنائياً.

وأشارت التحريات المبدئية إلى أن المذكور كان يعانى من مرض نفسى ويتلقى أدوية مضادة للاكتئاب " تم العثور عليها بمحل البلاغ "؛ فضلاً عن وجود جميع متعلقاته الشخصية وسلامة جميع أبواب ومنافذ الشقة ، كما تم العثور على خطاب من ( 8 ) صفحات يشير مضمونه إلى إقدامه على الانتحار، وبمناظرة الجثمان تبين وجود جروح قد لا يؤدى بعضها للوفاة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للجثمان وتباشر النيابة العامة التحقيقات ، وجارى استكمال التحريات في ضوء نتائج فحص الطب الشرعي .