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صدمة داخل صالة جيم.. تمرين ينتهي بوفاة غامضة في التجمع الخامس

11:53 م الأحد 13 يوليو 2025

صالة جيم

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كتب - محمد شعبان:

في لحظات من الصدمة والرعب، تحول تمرين روتيني داخل صالة "جولدن جولف جيم" بجوار مول كونكورد بلازا بالتجمع الخامس إلى مشهد مأساوي، بعدما تعرض صيني الجنسية إلى تشنجات حادة داخل الجيم.

حالة التشنجات سرعان ما تحولت إلى توقف مفاجئ في عضلة القلب، وتم نقل صاحب الـ40 عاما إلى مستشفى خاص بالتجمع الخامس، لكن القدر كان أسرع، حيث تم إعلان وفاته فور وصوله قسم الاستقبال.

الواقعة أثارت حالة من الذهول بين رواد الجيم، وسط تحقيقات جارية لكشف الملابسات الكاملة لحادث المفاجئ.

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