أسانسير ينهي حياة طفل سوداني بالهرم

كتب - محمد شعبان:

لقي طفل سوداني مصرعه في حادث مصعد مأساوي بالهرم غرب الجيزة، اليوم الأحد.

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل بشارع السلام متفرع من ترسا.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين أن مصعد عقار اصطدم برأس طفل سوداني يبلغ من العمر 11 عاما أثناء نزوله مما أسفر عن مصرعه.

تحفظت الشرطة على جثة الطفل بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا للتصريح بالدفن بعد إتمام الإجراءات.