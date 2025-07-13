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هتك عرض طفلة في مرحاض المدرسة.. السجن 15 عاما لـ "توربيني المرج"

09:36 م الأحد 13 يوليه 2025

هتك عرض طفلة - تعبيرية

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كتب ـ رمضان يونس:

أدانت الدائرة "13" جنايات المرج بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأحد، عاملا بالسجن المشدد 15 عامًا في واقعة اتهامه بهتك عرض طفلة داخل دورة المياه بإحدى المدارس الابتدائية بمنطقة المرج.

وأسندت النيابة العامة في القضية رقم 9278 لسنة 2025 جنايات المرج، للمتهم "أ.ح"، تهمة هتك عرض طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، بأن جردها من ملابسها وتحسس مواطن عفتها، مستغلا حداثة سنها، كما صفعها على وجهها لبث الرعب في نفسها والحيلولة دون استغاثتها.

وذكرت النيابة العامة في أوراق الدعوى، أن الجريمة وقعت على المجني عليها حال كونها لم تتجاوز الثامنة عشر من عمرها.

وأحالت نيابة شرق القاهرة الكلية المتهم "أ. ح" إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بهتك عرض الطفلة والتى أدانت بالسجن المشدد 15 عاما لما أسند إليه من اتهام.

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