كتب - محمد شعبان:

في مشهد لا يخلو من الاستهتار والمجازفة، وثّق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وضع سائق سيارة ربع نقل قدمه اليسرى خارج نافذة المركبة أثناء قيادتها بسرعة على أحد الطرق التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

اللقطة التي أشعلت موجة غضب وسخرية بين رواد السوشيال ميديا، أظهرت السائق وكأنه يتحدى الموت ويعبث بقواعد السلامة المرورية، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر في لحظة تهور غير مبررة.

وبعد تداول المقطع على نطاق واسع، تحركت الأجهزة الأمنية بسرعة لفحص الواقعة، وتمكن رجال الشرطة من تحديد السيارة وضبط قائدها، والذي تبيّن أنه سائق ومقيم بدائرة المركز.

وبمواجهته، اعترف السائق بارتكابه الواقعة، مدعيًا أن الأمر كان "مجرد مزاح" لكن القانون لم يجد في المزاح مبررًا للمجازفة، فتم التحفظ على السيارة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.