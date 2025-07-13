كتب - محمد شعبان:

لم تكن سوى لحظات، خطوات عادية لسيدة تعبر كوبري 26 يوليو في قلب الزمالك، حين باغتها صوت ارتطام حاد، صرخة، ثم صمت مشوب بالذهول.

حادث خاطف على أحد أكثر الكباري ازدحامًا، لكنه لم يكن عاديًا، فالمصابة هذه المرة ليست مجرد عابرة سبيل، بل اسم بارز في بلاط صاحبة الجلالة.

الكوبري شهد حادث تصادم مروع بين موتوسيكل وسيدة أثناء عبورها الطريق في الاتجاه المؤدي إلى المهندسين أعلى ساقية الصاوي بمنطقة الزمالك.

وتبين أن المصابة تدعى ياسمين محمد، وتبلغ من العمر 36 عامًا، وتشغل منصب نائب رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، حيث كانت تعبر الطريق سيرًا على الأقدام عندما اصطدم بها الموتوسيكل القادم بسرعة.

الحادث تسبب في سقوط ياسمين على الأرض متأثرة بإصابات بالغة، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة فيما انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث للمعاينة.