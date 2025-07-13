كتب - محمد شعبان:

في لحظة تهور، تحول الطريق إلى فخ، سيارة ربع نقل تشق طريقها عكس الاتجاه، الحمولة تتمايل فوقها، قبل أن تسقط أجزاء منها وسط الطريق، مهددة كل من أمامها، وسط ذهول المارة والمارة لا يصدقون ما يرونه.

مقطع الفيديو انتشر سريعًا، وتحولت دقائق الفوضى إلى قضية رأي عام، دفعت الأجهزة الأمنية للتحرك فورًا لكشف المستور خلف المشهد العشوائي.

تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي أسفرت عن تحديد وضبط قائد السيارة، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين، وتبين أن السيارة منتهية التراخيص.

وبمواجهته، أقر السائق بارتكابه الواقعة، مؤكدًا أنه تعمد السير عكس الاتجاه لاختصار الطريق وتوفير الوقت، غير مكترث بعواقب تصرفه الذي كاد أن يؤدي إلى كارثة مرورية.