رقصة خطر على الطريق السياحي.. تهور عامل كاد يتسبب في كارثة

كتب - محمد شعبان:

في مشهد أقرب لأفلام الأكشن منه إلى شوارع الواقع، ظهر شاب يقود سيارته على الطريق السياحي متجهًا إلى أكتوبر، أبواب السيارة مفتوحة، والسرعة جنونية، والحركات استعراضية لا تعترف بقوانين المرور ولا بأرواح البشر.

المقطع انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، وأشعل غضب المتابعين ليبدأ سباق من نوع آخر، بين الاستعراض على الأسفلت، والتحرك السريع للأجهزة الأمنية.

الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي كشفت ملابسات الفيديو الذي جرى تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن تصرف السائق يشكل تهديدًا مباشرًا لحياته وحياة المارة ومستخدمي الطريق.

وبعد فحص الفيديو وتتبع خطوطه، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السائق، وتبين أنه شاب عاطل، مقيم بمنطقة بولاق الدكرور، ولا يحمل رخصة قيادة.

أمكن ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، والتحفظ عليها، وضبط قائدها الذي اعترف بارتكاب تلك الأفعال بغرض اللهو والاستعراض غير مدرك لحجم الخطر الذي كان على وشك التسبب فيه.