كواليس سكب عامل ماء ساخن على كلب بأسيوط

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن اعتداء أحد الأشخاص على كلب ضال بإلقاء ماء ساخن عليه من شرفة العقار محل سكنه بأسيوط.

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تيج بأسيوط "من ذوى الإحتياجات الخاصة").

وباستدعائه حضر وبرفقته ابن شقيقته، وبسؤاله قرر أن المذكور "أصم" وارتكب الوقعة لكونه غير متزن نفسيا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.