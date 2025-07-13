إعلان

كواليس سكب عامل ماء ساخن على كلب بأسيوط

06:03 م الأحد 13 يوليو 2025

سكب ماء ساخن على كلب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن اعتداء أحد الأشخاص على كلب ضال بإلقاء ماء ساخن عليه من شرفة العقار محل سكنه بأسيوط.

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تيج بأسيوط "من ذوى الإحتياجات الخاصة").

وباستدعائه حضر وبرفقته ابن شقيقته، وبسؤاله قرر أن المذكور "أصم" وارتكب الوقعة لكونه غير متزن نفسيا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كلب ماء ساخن أسيوط أصم مهتز نفسي الداخلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

عاجل - الصحة تكشف حقيقة وفاة 4 أشقاء بالالتهاب السحائي
قبل الزيادات المرتقبة.. ﻛﻴﻒ تحدد ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ" والزيادة السنوية؟
استعلم الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس
طقس الساعات المقبلة.. أجواء حارة ورطبة على معظم الأنحاء