10 مصابين بينهم 7 سودانيين في حادث أمام "هايبر زايد"

كتب - محمد شعبان:

أصيب 10 أشخاص بينهم 7 سودانيين في تصادم سيارتين أمام سوبر ماركت "هايبر وان" بالشيخ زايد، اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أمام "هايبر وان".

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم سيارتين ميكروباص اتجاه محور 26 يوليو، مما أسفر عن سقوط 10 مصابين بينهم 7 سودانيين.

المصابون نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.