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للمرافعة.. تأجيل محاكمة متهمي "خلية المرج الإرهابية" لـ 15 سبتمبر

03:32 م الأحد 13 يوليو 2025

محاكمة تعبيرية

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كتب - صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية المرج الإرهابية"، لجلسة 15 سبتمبر المقبل لسماع المرافعات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، رأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وبسكرتارية محمد السعيد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات والحقوق العامة، مع علمهم بأغراض الجماعة ووسائلها في تحقيق تلك الأهداف.

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