كتب- صابر المحلاوي:

لم يكن أحد في منطقة الوراق شمال محافظة الجيزة، يتوقع أن ينتهي الشجار الذي اعتادوا على سماعه بجريمة قتل. كتبت سطورها خلف جدران الصمت معلنة مقتل ربة منزل على يد من أقسم أن يكون أمانها.

"هالة"، ربة منزل، في الأربعين من عمرها، لفظت أنفاسها الأخيرة بعد ثلاث ساعات من الضرب المتواصل على يد زوجها تاجر الخردة، بعد مشادة حول "وجبة الإفطار" تحولت إلى جريمة عنف أسرية مروعة.

بلاغ تلقاه قسم شرطة الوراق من شقيق المجني عليها، اتهم فيه الزوج بقتل شقيقته بعد سنوات من سوء المعاملة، ليبدأ فريق من المباحث الجنائية في فحص الواقعة.

تحريات رجال المباحث كشفت أن مشادة كلامية نشبت بين الزوجين صباح يوم الواقعة، تطورت إلى شجار، بعد رفض الزوجة إعداد الإفطار، ما أثار غضب الزوج ودفعه إلى الاعتداء عليها بالضرب المبرح لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف مصلحة الطب الشرعي، فيما أصدرت النيابة العامة قرارها بتشريح الجثمان لبيان السبب الدقيق للوفاة، والتصريح بالدفن لاحقًا.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الزوج المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، مؤكدًا أنه "فقد السيطرة على أعصابه" – حسب وصفه – أثناء المشاجرة، وواصل اعتداءه على زوجته حتى سقطت جثة هامدة أمامه.

النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات في الواقعة.