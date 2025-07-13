كتب- صابر المحلاوي:

تستكمل محكمة جنايات مستأنف بدر، نظر إعادة محاكمة 6 متهمين، لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية المرج الإرهابية".

تعُقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وبسكرتارية محمد السعيد.

ووجهت للمتهمين تهم منها الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف القانون وأحكام الدستور، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.