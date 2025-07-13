إعلان

استكمال إعادة محاكمة 6 متهمين في "خلية المرج الإرهابية".. الأحد

04:00 ص الأحد 13 يوليه 2025

محاكمة متهمين في "خلية المرج الإرهابية"

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:
تستكمل محكمة جنايات مستأنف بدر، نظر إعادة محاكمة 6 متهمين، لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية المرج الإرهابية".

تعُقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وبسكرتارية محمد السعيد.

ووجهت للمتهمين تهم منها الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف القانون وأحكام الدستور، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خلية المرج الإرهابية محاكمة متهمين جنح بدر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
اليوم.. محاكمة 23 متهمًا في "خلية اللجان النوعية" بمدينة نصر

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: المواجهات الكبرى المقبلة ستكون بين تحالفات عالمية وليس حروبًا ثنائية
من الخريطة "غير المقبولة" لتأجيل مناقشة الانسحاب.. إلى أي محطّة وصلت مفاوضات غزة؟
هبوط أرضي أسفل كوبري التجنيد.. ومحافظ القاهرة يتابع أعمال الإصلاح ميدانيًا
لضمان سرعة عودة الخدمة.. تركيب 4 كبائن جديدة أمام سنترال رمسيس وربطها بالمجاورة