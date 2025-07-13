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الحكم على متهم بقضية "اغتيال اللواء نبيل فراج"

03:00 ص الأحد 13 يوليو 2025

أرشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:
تصدر محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم، حكمها على المتهم بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج بالاشتراك مع آخرين.

يصدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل آخرين، وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة اتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي.

كما وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة إرهابية بغرض تعطيل مؤسسات الدولة، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة للإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب لتحقيق تلك الأغراض.

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