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ضبط المتهمين بترويع أطفال باستخدام كلب وعصا خشبية بالقليوبية

12:00 ص الأحد 13 يوليو 2025

تعبيرية

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كتب- صابر المحلاوي:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخصان يمارسان أعمال بلطجة وترويع للأطفال باستخدام كلب وعصا خشبية، في أحد شوارع محافظة القليوبية.

وبالفحص، تبين أن الواقعة لم يُبلغ عنها رسميًا، إلا أن فرق البحث الجنائي تمكنت من تحديد هوية الشخصين الظاهرين في الفيديو، وتبين أنهما مالك الكلب وعامل، يقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة، فيما تبيّن أن الكلب الظاهر بالفيديو مرخص رسميًا لصاحبه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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ترويع المواطنين كلب شرس ترويع أطفال
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