كتب ـ رمضان يونس:

سيطرت قوات الدفاع المدني بالقاهرة، على حريق التهم مخزن أحذية في إحدى أزقة حي الموسكي بالقاهرة، بعد نحو 30 دقيقة من مجابهة النيران.

تلقي مسؤول غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة مفادها بتصاعد أدخنة كثيفة من حارة درب آية بحي الموسكي بالقاهرة.

قوات الحماية المدنية عززت على الفور بسيارات إطفاء وخزانات مياه إستراتيجية، لسرعة السيطرة على الحريق قبل امتداد لهب النيران لباقي العقارات والمخازن المجاورة للحريق، حتى سيطرت على النيران بعدما حاصرت ألسنة اللهب.

معاينة رجال الشرطة الأولية، أكدت أن الحريق نشب في مخزن تابعًا لأحد ورشة الأحذية في منزل مكون من 6 طوابق بحارة درب آية بحي الموسكي، دون أن تؤثر النيران على باقي العقار.

جاري، أعمال التبريد المستمرة من قبل قوات الدفاع المدني، لمنع تجدد النيران مرة أخرى، فيما جرى انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق لكشف ملابساته وبيان إن كان هناك شبهة وراء ذلك من عدمه، وحصر الخسائر الناتجة عن الحريق.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات.