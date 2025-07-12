تفاصيل تعدي 3 أشخاص على موظف بسلاح أبيض في المعصرة

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص ونجله أثناء التعدي على آخر باستخدام سلاح أبيض داخل شقة بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه أمكن تحديد هوية المجني عليه، وتبين أنه موظف ومقيم بمحافظة الجيزة. وبسؤاله، أقر بتعرضه للتعدي بالضرب من قبل 3 أشخاص يقيمون بدائرتي قسم شرطة المعصرة والمعادي، على خلفية خلافات سابقة بينهم.

وبتكثيف التحريات وتقنين الإجراءات، نجحت القوات في ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، والسلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأوضح أحدهم أنه تجمعه علاقة صداقة بالمجني عليه، وكان قد قام بتخزين قطع أثاث خاصة به في مسكن المجني عليه منذ عدة أشهر، وعند مطالبته باستعادة الأثاث، تبين له فقدان بعضها، فقام باستدراجه إلى شقته والتعدي عليه بمعاونة آخرين، وهو ما وثقه مقطع الفيديو المنتشر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.