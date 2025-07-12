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ضبط متهم أجبر مواطنًا على دفع مبلغ مالي نظير مغادرته السيارة بالجيزة

08:06 م السبت 12 يوليو 2025

ضبط متهم أجبر مواطنًا على دفع مبلغ مالي نظير مغادر

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كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر أحد المواطنين من قيام شخص باستقلال سيارته عنوة، وإكراهه على دفع مبلغ مالي لمغادرة السيارة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بالواقعة، إلا أنه تم التوصل إلى هوية الشخص القائم على نشر مقطع الفيديو، وبسؤاله، أوضح أنه أثناء استفساره من أحد الأشخاص عن عنوان معين، قام الأخير باستقلال السيارة برفقته وأجبره على دفع مبلغ مالي نظير النزول منها.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية"، ومقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة. وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة على النحو الوارد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مديرية أمن الجيزة النيابة العامة قسم شرطة إمبابة متهم أجبر مواطنًا على دفع مبلغ مالي
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