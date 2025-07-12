"ربيها انت".. تفاصيل العثور على رضيعة داخل سيارة بالعجوزة

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة العثور على رضيعة داخل سيارة ميكروباص سياحية بمنطقة العجوزة، بعدما تركها شاب وفتاة كانا يستقلان السيارة القادمة من مدينة دهب.

واستمعت النيابة لأقوال السائق المُبلِّغ، والذي أفاد بأنه عقب وصوله إلى منطقة ميدان لبنان ونزول الركاب، فوجئ بوجود رضيعة تُركت داخل السيارة.

وأضاف أن الطفلة كانت بصحبة شاب وفتاة، وحين نبه عليهما بالأمر، رفضا الاستماع له وطلبا منه رعايتها ثم انصرفا، "ربيها انت"، ما دفعه إلى التوجه لقسم شرطة العجوزة لتحرير بلاغ رسمي.

وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة ضبط وإحضار المتهمين بعد تحديد هويتهما من خلال تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، كما أمرت بإيداع الرضيعة إحدى دور الرعاية لحين اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف ملابساتها ودوافع المتهمين.