كتب ـ رمضان يونس:

قررت الدائرة "28" جنايات المنيرة الغربية بالجيزة، تأجيل جلسة محاكمة "عاطل"، على خلفية اتهامه بقتل "سائق البراجيل" طعنًا بالرقبة، على طريق بشتيل بالجيزة، إثر مشادة كلامية بينهما عقب إتلاف المتهم توكتوك الضحية المستأجر حال هروبه من مطاردة الشرطة له، إلى جلسة 14 سبتمبر المقبل لسماع شهادة شهود الإثبات في الدعوى.

ونظرت الدائرة، أولى جلسات المحاكمة، وادعي سعيد حواش وأحمد السقيلي وكيلا ورثة المجني عليه مدنيًا أمام هيئة الدائرة، بمبلغ مالي مليون وواحد جنيهًا كتعويض مدني مؤقت، وانضما إلى النيابة العامة في طلبهما بتوقيع أقصى عقوبة، فيما طلب الحاضر مع المتهم سماع شهادة شهود الإثبات في الدعوى.

وأسندت النيابة العامة للمتهم في أوراق الدعوى رقم 3106 لسنة 2025 جنايات المنيرة الغربية والمقيدة برقم 1567 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، للمتهم "عبد الله.أ"، تهمة قتل المجني عليه "محمود عدلي"، عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد وذلك على إثر خلف مروري فيما بينهما.

وذكرت النيابة العامة أنه في يوم الواقعة، حدثت مشادة كلامية فيما بين المجني عليه والمتهم فاستشاط الأخير غضبًا وعلى إثر ذلك تعدى على المجني عليه وكال له طعنة واحدة استقرت بعنقه من الناحية اليمنى بسلاح أبيض "مطواة"، مُحدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته قاصدًا قتله.

وتابعت النيابة العامة، أن تحريات المباحث النهائية، دلت على صحة ارتكاب المتهم للواقعة، وذلك على إثر خلاف مروري فيما سائق التوك توك والعاطل، فنشبت مشادة كلامية فيما بينهما ما استشاط الأخير غاضبا وتعدى على المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة"، كانت بحوزته وكال له طعنة واحدة استقرت في رقبة المجني عليه من الناحية اليمنى محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولاذ بالفرار من موقع الجريمة.

وألقى رجال مباحث قسم المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم عقب ارتكابه للواقعة، وأقر خلال استجوابه بتحقيقات النيابة العامة أنه قتل المجني عليه السائق إثر شجار بينهما في الطريق.

ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري والصفة التشريحية على جثمان "محمود عدلى" أن الإصابة المشاهدة بالعنق هي إصابة طعنية نافذة تنشأ عن نصل آلة حادة ذات طرف مدبب أياً كانت ويجوز حصولها من مثل المطواة المضبوطة، وتعزى الوفاة إلى تلك الإصابة الطعنية بما أدت إليه من نزيف غزير وصدمة.

وأحال المستشار تامر صفى الدين المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية، عاطل إلى محكمة الجنايات المختصة، في واقعة اتهامه بقتل عمدًا "سائق البراجيل" على طريق بشتيل بالجيزة.