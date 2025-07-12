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خطر على الطريق.. سيارة نقل محملة بالرمال تتجول ببلبيس والداخلية تتدخل | فيديو

04:59 م السبت 12 يوليه 2025

سيارة نقل محملة بالرمال تتجول ببلبيس والداخلية تتد

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كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن سير سيارة نقل "بدون لوحات معدنية" ومحملة بالرمال، أعلى كوبري بلبيس بمحافظة الشرقية.
بالفحص، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط السيارة المشار إليها، وتبيّن أنها بدون لوحات معدنية ودون رخصة تسيير، كما تم ضبط قائدها، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.
وبمواجهته، أقرّ بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بمقطع الفيديو.
تم التحفظ على السيارة، واتُّخذت الإجراءات القانونية حيال المتهم.

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سيارة نقل محملة بالرمال كوبري بلبيس الشرقية
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