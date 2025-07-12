أمن المنافذ يضبط 48 قضية تهريب ومخالفات مرورية خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده لمكافحة جرائم التهريب والتصدي لمخالفات الإجراءات الجمركية، في إطار خطة الوزارة لإحكام السيطرة الأمنية على جميع منافذ الجمهورية.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة للقطاع، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 4 قضايا في مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و2512 مخالفة مرورية متنوعة، و42 قضية في مجال الأمن العام.

كما تم تنفيذ 276 حكماً قضائياً متنوعاً، وضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لإحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.