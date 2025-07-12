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الداخلية تضبط راكبين حاولا تهريب أموال قبل سفرهما للخارج

02:41 م السبت 12 يوليو 2025

ضبط متهمين-أرشيفية

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كتب - علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط شخصين، أحدهما يحمل جنسية أجنبية، أثناء إنهاء إجراءات سفرهما إلى الخارج عبر ميناء القاهرة الجوي، لمحاولتهما تهريب مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية.
وقد عُثر على المبالغ المخالفة مخبأة داخل حقيبة أحدهما وطيات ملابس الآخر، بالمخالفة للقانون.
وبمواجهتهما، أقرا بحيازتهما للمبالغ المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري استمرار الجهود الأمنية لإحكام السيطرة على المنافذ والموانئ.


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ضبط شخصين تهريب مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية
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