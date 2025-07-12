كتب- عاطف مراد:

خانت زوجها، وخانت شقيقتها، لكنها لم تكتف بذلك، فخططت لقتل الأول من أجل علاقة محرمة مع زوج الثانية. إنجي ابنة ال 26 سنة، سئمت العيش رفقة عشيقها "زوج شقيقتها" في الخفاء، وقررت البقاء معه طوال حياتها، ودبرت خطة مُحكمة للتخلص من زوجها، فاستدرجاه بحجة الذهاب للطبيب ثم انقضا عليه طعنا بسكين.

في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية" التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل "مسجل" في يونيو 2025على يد شريكة حياته وعشيقها "عديله"، في إحدى قرى محافظة قنا.

الزوج المجني عليه "محمد ع."، 42 عامًا، مسجل خطر وسبق له قضاء عقوبة بالسجن 3 سنوات، على خلفية اعتدائه على زوجته الأولى.

عقب خروجه من السجن، بدأ "محمد ع."، البحث عن بداية جديدة، وبواسطة إحدى قريباته، تعرّف على "إنجي"، شابة مطلقة في منتصف الثلاثينات انفصلت عن زوجها بسبب قضية خيانة.

لم تمر 5 أشهر حتى تزوجا وانتقلا للعيش في منزل بقرية "بلاد المال". في البداية كانت الحياة بينهما هادئة، كانت "إنجي" تحرص على زيارة شقيقتها المتزوجة بشكل متكرر.

نظرات إعجاب وأحاديث هامسة بدأت بين إنجي وزوج شقيقتها، فتحت الباب أمام علاقة غير شرعية نشأت بينهما. مع مرور الوقت، توطدت العلاقة بينهما، وأصبحت تستقبله في منزلها، مستغلة تواجد الزوج في عمله.

ملت إنجي العيش مع عشيقها في الخفاء، بدأت تخطط للتخلص من زوجها، اتفقت مع عشيقها تنفيذ الجريمة سويًا. بدأت "إنجي" تقنع زوجها بأنه يُعاني من أعراض مرضية خطيرة، وأن عليه زيارة الطبيب لإجراء فحوصات عاجلة.

في اليوم المحدد، استقل الثلاثة "توك توك" يملكه زوج شقيقتها - العشيق -بدعوى الذهاب إلى الطبيب. وأثناء سيرهم في طريق زراعي ناءٍ، توقّف العشيق بزعم وجود عطل فني، وطلب من الزوج مساعدته.

ما إن ترجل الزوج من التوك توك، حتى عاجله العشيق بطعنة نافذة بسكين كان يُخفيه، ثم ساعدته الزوجة في تثبيت الضحية حتى أجهزا عليه تمامًا.

بعد دقائق، حملا جثة الزوج وتخلصا منها في إحدى ترع مركز فرشوط بقنا.

بعد أيام، طفت الجثة على السطح، وأبلغ الأهالي أجهزة الأمن التي انتقلت وتمكنت من معرفة هوية صاحبها، وبدأت رحلة كشف الخيوط. التحريات بينت أن وراء ارتكاب الواقعة الزوجة وعشيقها.

وأمام رجال الشرطة، انهارا واعترفا بتفاصيل الجريمة بالكامل، بدءًا من العلاقة غير الشرعية، وحتى التخطيط والطعن والإلقاء في الترعة.

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت إليهما تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.