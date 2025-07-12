سقوط عدد من "لصوص القاهرة" بسرقات متنوعة في قبضة الأمن

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عدد من مرتكبي جرائم السرقة، في إطار جهودها لمكافحة الجريمة وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في مثل تلك الوقائع.

ففي الواقعة الأولى، تم ضبط سائق بإحدى شركات النقل الذكي بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامه بسرقة مبلغ مالي من سيدة وأحد الأشخاص يعملان بإحدى شركات الصرافة التابعة لأحد البنوك، وذلك بأسلوب "المغافلة". وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بإرشاده.

كما تم ضبط تشكيل عصابي مكوّن من 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة الزيتون، تخصص في سرقة الدراجات النارية باستخدام أسلوب "توصيل الأسلاك"، وعُثر بحوزة أحدهم على سلاح ناري (فرد خرطوش). وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب ثلاث وقائع سرقة، وأقروا ببيع الدراجات المستولى عليها لأحد الأشخاص بمحافظة المنيا، حيث تم ضبطه وبحوزته الدراجات المسروقة.

وفي واقعة أخرى، تم ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الشرابية، لقيامهما بسرقة محتويات من داخل مخزن باستخدام أسلوب "التسلق". واعترفا بارتكاب الواقعة، بالإضافة إلى 3 وقائع سرقة أخرى بالطريقة ذاتها، وتم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الخارجين عن القانون.